Фильм "Человек-паук: Совершенно новый день" выйдет 31 июля 2026 года

Фото: кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"; режиссер – Джон Уоттс; производство – Columbia Pictures Corporation; Marvel Studios Inc; Pascal Pictures; Sony Pictures Releasing

Студия Sony Pictures запланировала на 31 июля 2026 года премьеру нового супергеройского фильма о человеке-пауке с актером Томом Холландом в главной роли. Следующая часть франшизы получила подзаголовок Brand New Day (" Совершенно новый день"). Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на заявление кинокомпании.

Создатели выделили подзаголовок фильма желтым цветом, а основное название – красным. Подробности сюжета пока не раскрываются. Как предположили инсайдеры, сюжет может рассказать о проблемах Питера Паркера, или вновь обратиться к мультивселенной, как это было в фильме "Нет пути домой".

Кроме того, в фильме примет участие актриса Сэди Синк, которая исполнила роль Макс в сериале "Очень странные дела". Новая лента о супергерое выйдет через три месяца после премьеры другого фильма Marvel "Мстители: Судный день".

Ранее стало известно, что актер Ник Фрост близок к заключению контракта на участие в сериале по книгам о Гарри Поттере. Он может исполнить роль Рубеуса Хагрида. СМИ уточняли, что студия HBO, которая занимается производством сериала, продолжает собирать актерский каст проекта.

Вместе с тем актер Джон Литгоу подтвердил свое участие в проекте. Он сыграет Альбуса Дамблдора. По словам актера, приглашение в сериал он получил, находясь на фестивале "Сандэнс". Литгоу отметил, что этот сериал определит последнюю главу его жизни.