Актер Литгоу исполнит роль Дамблдора в сериале по "Гарри Поттеру"

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Американский актер Джон Литгоу исполнит роль Альбуса Дамблдора, директора Хогвартса, в новом сериале по серии книг о Гарри Поттере. Об этом он сообщил в беседе с ScreenRant.

79-летний артист рассказал, что приглашение в проект, которое он получил, находясь на фестивале "Сандэнс", для него стало неожиданным.

"Это было непростое решение, потому что оно определит последнюю главу моей жизни. Мне страшно, но я приятно взволнован", – заявил он.

Литгоу также подчеркнул, что к концу съемок сериала ему, вероятно, исполнится 87 лет.

По данным портала, в ближайшие дни может появиться дополнительная информация о касте проекта. Однако исполнители главных ролей Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер и Рона Уизли пока неизвестны.

Ранее на роль Дамблдора претендовал британский актер Марк Райлэнс. Также артист Гари Олдман, который в оригинальных фильмах сыграл крестного отца Поттера – Сириуса Блэка, говорил, что был бы не против сыграть волшебника.

Съемки сериала от студии HBO начнутся летом. Они пройдут в Ливсдене, где ранее снимались фильмы, заявил американский транснациональный конгломерат Warner Bros. Discovery. Изначально первый сезон планировали выпустить в 2026 году, однако позже релиз перенесли на 2027-й.