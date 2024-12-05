HR: Северуса Снейпа в сериале о Гарри Поттере может сыграть темнокожий актер

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень";/режиссер – Крис Коламбус; производство – 1492 Pictures, Heyday Films, Warner Bros. Pictures

Профессора Северуса Снейпа в сериале по франшизе о волшебнике Гарри Поттере может сыграть темнокожий британский актер Паапа Эссьеду, передает The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, ему пока только предложили эту роль, но неизвестно, начались ли официальные переговоры. Мужчина известен по главным ролям в сериалах "Банды Лондона", "Проект Лазарь", "Черное зеркало", а также по фильмам "Убийство в Восточном экспрессе" и "Род мужской".

На данный момент ни один актер официально не был выбран для участия в сериале. Между тем сообщалось, что наиболее близко к утверждению на роль директора школы "Хогвартс" Альбуса Дамблдора находится актер Марк Райлэнс, снявшийся в "Дюнкерке" и "Не смотрите наверх".

Сериал по "Гарри Поттеру" выйдет на экраны не раньше чем в конце 2026 года или начале 2027 года.

