Гари Олдман захотел сыграть Дамблдора в сериале по "Гарри Поттеру"

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Британский актер Гари Олдман считает, что смог бы исполнить роль Альбуса Дамблдора в новом сериале "Гарри Поттер", который в 2026 году планирует выпустить американская студия HBO. Об этом он сказал в беседе с IndieWire.

В третьей и пятой частях серии фильмов о мальчике-волшебнике Олдман сыграл крестного отца Поттера – Сириуса Блэка.

"Я люблю Сириуса. Его было недостаточно. Он появился, потом прошел сквозь завесу. Ставлю деньги на то, что они наберут совершенно новый состав актеров. Может, через несколько лет я бы смог сыграть Дамблдора", – отметил он.

Ранее HBO объявила о начале кастинга для детей из Великобритании и Ирландии на главные роли в предстоящем сериале. К апрелю 2025 года создателям необходимо найти детей в возрасте от 9 до 11 лет, которые смогут сыграть роли главных героев – Гарри, Рона и Гермионы. Авторы проекта заявили, что будут стремиться к инклюзивности и разнообразию.

Участники съемочной команды рассказали, что хотят добавить произведению больше деталей из книг, которые не успели показать сценаристы и режиссеры полного метра.

