Первое издание книги о Гарри Поттере было продано на торгах за 8,6 тысячи долларов

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Первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", приобретенное в Британии 27 лет назад за 3,5 фунта стерлингов, ушло с молотка за 6,6 тысячи фунтов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт аукционного дома Richard Winterton Auctioneers.

"Первое издание литературного дебюта мальчика-волшебника в мягкой обложке было продано на аукционе… Книгу приобрел покупатель из Британии, участвовавший в торгах по телефону и заплативший восемь тысяч фунтов стерлингов", – говорится в сообщении.

По информации аукционного дома, книга была куплена в 1997 году жительницей Бирмингема, работавшей в книжном магазине. Тогда книга стоила 3,5 фунта. Все эти годы экземпляр хранился у женщины дома.

Ранее стало известно, что более 2 тысяч предметов из сериала "Игра престолов" продадут на аукционе этой осенью. Так, на продажу будут выставлены различные костюмы персонажей, расплавленный железный трон, декорации, реквизит и другие памятные вещи. Начальные ставки находятся в диапазоне от 500 до 20 тысяч долларов.