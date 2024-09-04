Более 2 тыс предметов из сериала "Игра престолов" продадут на аукционе осенью

Фото: кадр из сериала "Игра престолов"; режиссер – Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз; производство – HBO

Свыше 2 тысяч предметов из сериала "Игра престолов" продадут в рамках торгов 10–12 октября, соответствующая информация появилась на портале Heritage Auctions.

На аукционе будет представлен расплавленный железный трон, различные костюмы персонажей, декорации, реквизит и другие памятные вещи. Начальные ставки находятся в диапазоне от 500 до 20 тысяч долларов.

Еще один аукцион пройдет 23 сентября. На нем распродадут реквизит со съемок американского сериала "Друзья". Торги будут приурочены к 30-летию проекта, а его организаторами станут кинокомпания Warner Bros. Television и аукционный дом Julien's.

Купить также можно будет копии тех вещей, которые появлялись в сериале. Среди прочего в списке лотов указана полноразмерная копия студийного дивана из Центральной кофейни.

