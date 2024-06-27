Первая иллюстрация к книге о Гарри Поттере продана за 1,9 млн долларов

Фото: sothebys.com

Первый рисунок к книге о Гарри Поттере ушел с молотка за 1,9 миллиона долларов. Об этом свидетельствует информация на портале Sothebys.

В материале отмечается, что сначала иллюстрацию оценили в 400–600 тысяч долларов. Однако конечная цена в рамках аукциона в Нью-Йорке составила 1,92 миллиона долларов.

Автором рисунка стал художник Томас Тейлор, которому на тот момент было 23 года. Он изобразил мальчика в круглых очках и со шрамом на лбу. Первое издание было напечатано всего в 500 экземплярах.

Ранее стало известно, что автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг планирует написать еще шесть книг. Она призналась, что у нее есть еще несколько идей для других историй. Писательница также рассказала о сложностях, с которыми она сталкивалась во время работы. Так, Роулинг лишь единожды испытывала творческий кризис, который случился в ходе написания второй книги знаменитого фэнтези – "Гарри Поттер и тайная комната".

