Times: Джоан Роулинг собирается написать еще шесть книг

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Британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг планирует написать еще шесть книг. Об этом она рассказала в беседе с газетой Times.

"У меня в голове есть шесть книг. Та, которую я сейчас пишу. Будут еще две книги о (детективе Корморане. – Прим. ред.) Страйке, а потом еще три книги, которые мне очень хочется начать", – рассказала Роулинг.

Она добавила, что у нее есть еще несколько идей для других историй.

Писательница также рассказала о сложностях, с которыми она сталкивалась во время работы. Так, Роулинг лишь единожды испытывала творческий кризис, который случился в ходе написания второй книги знаменитого фэнтези – "Гарри Поттер и тайная комната".

По ее словам, первая книга о волшебнике превзошла все ожидания автора, и она "совершенно застыла" и была "в состоянии паники", так как не понимала, куда двигаться дальше. Теперь же она говорит, что с годами стала более уверенной в том, что найдет выход из любой ситуации.

До этого актриса Ольга Будина заявила, что книги о Гарри Поттере принижают человеческое достоинство. По ее словам, главный герой в западных произведениях часто зависит от магии, в то время как в советских сказках персонаж добивается победы благодаря своим личным качествам и внутреннему росту