Канадский художник в знак протеста убирает имя Джоан Роулинг с книг о Гарри Поттере

Фото: Агентство "Москва"

Канадский художник Лор убирает имя писательницы Джоан Роулинг с книг о Гарри Поттере в знак протеста против "трансфобных взглядов" писательницы.

Мужчина ведет канал в TikTok под именем Sensitivequeer. В своих видео он показывает процесс изменения книги. Лор убирает из нее все листы, где указано имя автора, а также меняет обложку на эксклюзивную.

Все несогласные с позицией Роулинг фанаты могут прислать ему книги для изменения. После этого художник обещает вернуть их владельцам. При этом он также отправляет в обратной посылке вырванные листы для того, чтобы не нарушать авторские права.

Скандал вокруг писательницы разгорелся летом 2020 года. Высказывания Роулинг в Twitter дали активистам повод уличить ее в дискриминации трансперсон. В марте 2021 года исполнитель роли Волан-де-Морта Рэйф Файнс вступился за Роулинг.

В ноябре 2021 года автор книг о Гарри Поттере обратилась в полицию в связи с тем, что защитники прав трансгендеров опубликовали в интернете фото с ее адресом. Кроме того, она попросила их перестать травить женщин и подвергать их нападкам.

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