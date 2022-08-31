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Культура

17:05

Джоан Роулинг выпустила роман об убитой после обвинений в трансфобии женщине

культура

Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL

Британская писательница Джоан Роулинг представила новый роман "Чернильное сердце" (The Ink Black Heart), который повествует об убийстве женщины, обвиненной в трансфобии. Об этом сообщает Independent.

Новое произведение Роулинг, изданное под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, стало шестой и последней частью серии книг о детективе Корморане Страйке. Роман рассказывает историю YouTube-блогера и мультипликатора Эди Ледвелл, которая сталкивается с резкой критикой из-за использования изображения червяка-гермафродита в своем ироничном мультфильме.

По сюжету книги, Ледвелл обвиняют в трансфобии, расизме и эйблизме, при этом неизвестные хейтеры угрожают ей изнасилованием и убийством. После этого героиню находят убитой, а за расследование преступления берется детектив Страйк.

Столкнувшаяся ранее с подобными обвинениями Роулинг отметила, что сюжет романа не был преднамеренно связан с событиями из ее жизни, поскольку книга была написана еще до них.

В ноябре прошлого года Джоан Роулинг обратилась в полицию в связи с тем, что защитники прав трансгендеров опубликовали в интернете фото с ее адресом. Кроме того, она попросила их перестать травить женщин и подвергать их нападкам.

Скандал вокруг автора серии книг о Гарри Поттере разгорелся летом 2020 года. Высказывания писательницы в Twitter дали активистам повод уличить ее в дискриминации трансперсон. В марте 2021 года исполнитель роли Волан-де-Морта Рэйф Файнс вступился за Роулинг.

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