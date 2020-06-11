Роулинг призналась, что пережила сексуальное насилие

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Британская писательница Джоан Роулинг заявила, что пережила сексуальное насилие в молодости. Автор серии романов о волшебнике Гарри Поттере рассказала о событиях, случившихся с ней в 20 лет, передает Daily Mail.

"Все произошло в то время и в том месте, где я была уязвима, человек воспользовался возможностью. Мне трудно сдержать свой гнев и разочарование, мое правительство играет с безопасностью женщин и девочек", – вспомнила Роулинг.

Ранее она решила оправдаться после обвинений в трансфобии. Так, Роулинг сделала репост публикации из СМИ с заголовком: "Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют". "Люди, которые менструируют". Я почти уверена, что было какое-то слово для этих людей. Жунщины? Жанщины?" – говорилось в подписи Роулинг к посту.

После чего в социальных сетях Роулинг стали обвинять в ненависти к трансгендерным и транссексуальным людям. В итоге писательница решила рассказать читателям о пережитом насилии.

До этого известная писательница объявила о публикации своего черновика десятилетней давности. Роулинг характеризует повесть как историю "о правде и злоупотреблении властью".