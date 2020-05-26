Джоан Роулинг объявила о публикации своего черновика десятилетней давности

19:01
Фото: ТАСС/NEIL HALL/EPA
Британская писательница Джоан Роулинг опубликует в Сети сказочную повесть под названием "Икабог", которая якобы пролежала у нее на чердаке 10 лет. Текст представят по частям, как передает ТАСС.
По словам автора, ее работа не относится ко вселенной, в которой разворачиваются события книг о Гарри Поттере. Роулинг характеризует повесть как историю "о правде и злоупотреблении властью".
"Больше 10 лет назад я написала не имеющую отношения к другим моим произведениям сказку, которая получила название The Ickabog. Я всегда хотела опубликовать ее, но после последней книги о Поттере я написала еще два романа для взрослых и после определенных колебаний решила, что они должны увидеть свет следующими. До совсем недавнего времени единственными людьми, читавшими историю про Икабога, были двое моих младших детей", – объяснила писательница.
Первая часть произведения уже доступна. В дальнейшем новые части будут публиковаться еженедельно. Полную версию также выложат для бесплатного скачивания, а в ноябре в продаже появятся аудиоверсия, электронная книга и печатное издание на английском языке.
В начале апреля писательница Джоан Роулинг представила сайт по мотивам вселенной Гарри Поттера для детей, находящихся на самоизоляции из-за коронавируса.
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