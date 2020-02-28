Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

16:24

Актеры из "Гарри Поттера" поучаствуют в озвучке новой аудиокниги

культура

Фото: стоп-кадр из фильма "Гарри Поттер и Кубок огня", 2005, реж. Майк Ньюэлл

Актеры из серии фильмов о Гарри Поттере поучаствуют в создании аудиокниги "Сказки Барда Бидля", сообщает "Вечерняя Москва".

Речь идет о сборнике сказок, о котором в фильме "Гарри Поттер и Дары смерти" говорится как о прощальном подарке Альбуса Дамблдора Гермионе Грейнджер. Его озвучат актеры, сыгравшие в пьесе "Гарри Поттер и Проклятое дитя".

Кроме того, в создании книги поучаствуют актеры, сыгравшие Гермиону Грейнджер, Джинни Уизли, Люциуса Малфоя и Луны Лавгуд. Также к озвучке присоединится и Джуд Лоу, сыгравший Дамблдора в "Фантастических тварях".

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке откроется трехэтажный магазин, посвященный вселенной "Гарри Поттера".

Также автор легендарной саги Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем в мире по версии журнала Forbes.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика