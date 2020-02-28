Актеры из "Гарри Поттера" поучаствуют в озвучке новой аудиокниги

Фото: стоп-кадр из фильма "Гарри Поттер и Кубок огня", 2005, реж. Майк Ньюэлл

Актеры из серии фильмов о Гарри Поттере поучаствуют в создании аудиокниги "Сказки Барда Бидля", сообщает "Вечерняя Москва".

Речь идет о сборнике сказок, о котором в фильме "Гарри Поттер и Дары смерти" говорится как о прощальном подарке Альбуса Дамблдора Гермионе Грейнджер. Его озвучат актеры, сыгравшие в пьесе "Гарри Поттер и Проклятое дитя".

Кроме того, в создании книги поучаствуют актеры, сыгравшие Гермиону Грейнджер, Джинни Уизли, Люциуса Малфоя и Луны Лавгуд. Также к озвучке присоединится и Джуд Лоу, сыгравший Дамблдора в "Фантастических тварях".

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке откроется трехэтажный магазин, посвященный вселенной "Гарри Поттера".

Также автор легендарной саги Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем в мире по версии журнала Forbes.