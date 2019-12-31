Стал известен сюжет новой части истории о Гарри Поттере

Фото: ТАСС/Zuma/Nicolas Celaya
Журналистам удалось узнать, какой сюжет ляжет в основу новой части фильма о Гарри Поттере. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
В частности, сообщается, что действие будет происходить спустя 20 лет. Большая часть актерского состава будет сохранена, однако помимо этого будут добавлены и новые сюжетные линии.
Так, среди главных персонажей появится дочь Волан-де-Морта. По сюжету она будет пытаться воскресить отца.
Предполагается, что новый фильм станет началом сериала, в основу которого ляжет повествование о жизни младшего сына Гарри Поттера по имени Альбус Северус. Известно, что именно на знакомстве с этим героем заканчиваются последняя часть о волшебнике.
По некоторым данным, сценарий для сериала напишет автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.
Ранее герои "Гарри Поттера" собрались на рождественскую вечеринку. Сам Гарри на праздник не пришел, однако присутствовали все его друзья – Гермиона Грейнджер, Полумна Лавгуд, Джинни Уизли и Невилл Долгопупс.
Герои "Гарри Поттера" собрались на рождественскую вечеринку