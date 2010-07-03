Французский колледж назвал классы именами факультетов Хогвартса

13:33
13:33
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Фото: соцсети
Колледж Святого Этьена во французском Страсбурге назвал классы именами факультетов школы Хогрвартс из знаменитой саги о юном волшебнике Гарри Поттере. О своем решении руководство колледжа рассказало в Facebook.
Как пояснили сотрудники учебного заведения, после реформы образования во Франции исчезло традиционное разделение классов на экономико-социальные (ES) и научные (S). В результате потребовались новые названия, отметили в колледже. "Это уже сделано, благодаря предложениям учеников, которые выбрали тему Гарри Поттера", – говорится в сообщении.
Отныне в страсбургском колледже Святого Этьена есть свои Гриффиндор, Слизерин, Пуфендуй, Когтерван, а также классы, названные в честь конкурентов Хогвартса, – школ магии Дурмстранг, Шармбатон и американской Ильверморни.
Несмотря на необычные названия классов, предметы, которые изучают в колледже, менять не стали. Учащимся, как и их предшественникам, преподают литературу, географию, историю, математику и другие отнюдь не сказочные дисциплины.
Ранее сообщалось, что красноярский лицей № 6 "Перспектива" начал работать по принципам школы чародейства и волшебства Хогвартс. Там ввели профильные факультеты: инженерно-технологический, физико-математический и социально-экономический, – с обязательной формой и цветовыми отметками для каждого. Так, инженерно-технологический профиль сделал своим символом волка, выбрал синие оттенки и придумал девиз Gloria victoribus ("Слава победителям"). Социально-экономический класс взял за основу красный цвет и лису, а в качестве девиза выбрана латинская фраза Sapere aude ("Дерзай знать").
Также стало известно, что студия Warner Bros. начала работу над телесериалом про Гарри Поттера. Речь идет о приквеле к серии фильмов по книгам Джоан Роулинг. Действие сериала будет происходить в школе магии Хогвартсе и в некоторых европейских странах. Подробности сюжетной линии пока неизвестны.
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