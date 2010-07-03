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16:03

Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали за 91 тыс долларов

культура

16:03

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Фото: www.bonhams.com

Первая книга о Гарри Поттере, в которой при печати было допущено несколько ошибок, ушла с молотка за 68,8 тысячи фунтов, или примерно 91 тысячу долларов. Об этом ТАСС сообщили в аукционном доме Bonhams, который проводил торги в Лондоне.

Как пояснили представители Bonhams, на аукцион было выставлено первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" 1997 года. Этот томик содержит сразу несколько ошибок: даже слово "философский" с оборотной стороны обложки написано неправильно.

Кроме того, на 53-й странице в списке предметов учеников Школы "Хогвартс" дважды упоминается волшебная палочка. А сама автор указана полным именем Джоан, а не аббревиатурой J.K. Rowling, рассказали в аукционном доме.

В ходе торгов между двумя коллекционерами разгорелась нешуточная борьба. Благодаря их энтузиазму финальная стоимость книги значительно превысила оценочную в 53−80 тысяч долларов.

"Нас очень порадовал показанный результат. Это одна из всего 500 начальных копий романа, напечатанных в твердой обложке, поэтому они очень редкие", − рассказал глава отдела книг и манускриптов Bonhams Мэттью Хейли.

Рекорда стоимость книги о Гарри Поттере достигла в 2017 году, когда Bonhams продал первое издание за рекордные 106 тысяч фунтов, или 140 тысяч долларов. Тот экземпляр был подписан самой Джоан Роулинг.

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