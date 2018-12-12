Джоан Роулинг потеряла титул самого высокооплачиваемого писателя

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Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг уступила лидерство в рейтинге самых высокооплачиваемых писателей 2018 года. Об этом сообщает "Вечерняя Москва". Журнал Forbes назвал рейтинг мировым, хотя в нем учитывались только продажи книг в США.

Если годом ранее британская писательница возглавляла список, то теперь опустилась на вторую позицию. Первое место в рейтинге досталось американскому автору Джеймсу Паттерсону, который известен серией детективов об инспекторе Алексе Кроссе. Доход Паттерсона оценили в 86 миллионов долларов, тогда как Роулинг заработала только 54 миллиона долларов.

В тройку лидеров также попал еще один американский писатель – автор популярных по всему миру книг в жанрах хоррор Стивен Кинг. По данным Forbes, он заработал за год 21 миллион долларов.

В прошлом году в топ-3 самых высокооплачиваемых писателей Forbes включил Джоан Роулинг, Джеймса Паттерсона и автор "Дневника слабака" Джеффа Кинни.

Ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года. Лидером рейтинга стала ирландская группа U2. Доход музыкального коллектива оценили в 118 миллионов долларов.