Меркель вновь стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes

Фото: AP/Kamil Zihnioglu

Самой влиятельной женщиной уходящего года по версии журнала Forbes стала канцлер Германии Ангела Меркель. Как и годом ранее, она возглавила рейтинг издания, состоящий из 100 имен.

Занимающая свой пост с 2005 года Меркель не планирует переизбираться в 2021 году, однако фактически она все еще остается лидером Европы.

Следом за канцлером идут британский премьер-министр Тереза Мэй и глава МВФ Кристин Лагард, занявшие второе и третье места соответственно.

А вот председатель Банка России Эльвира Набиуллина оказалась на 49 месте рейтинга, обогнав американскую певицу Бейонсе (50 место) и главу дипломатии ЕС Федерику Могерини (67 место).

Ранее вероятный преемник Меркель на посту немецкого канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что предложения об отказе от строительства "Северного потока – 2" чрезмерно жесткие. При этом Берлин, по ее словам, может рассмотреть вопрос о снижении объемов газа, который планируется получать по трубопроводу.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!