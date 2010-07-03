Первое издание "Гарри Поттера" продали за 34 тысячи долларов

Первое издание книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" ушло с молотка за 34,5 тысячи долларов, сообщает телеканал CNN.
Торги проводились аукционным домом Hansons. В экземпляре есть две редакционные ошибки, а при первичной продаже в 1997 году книга стоила 1,20 доллара.
Она находилась в шкафу порядка 20 лет, после чего ее хозяйка решила собрать деньги для ремонта. Она пригласила специалиста, который оценил три коробки с книгами, среди которых оказалось первое издание "Гарри Поттера".
Семь книг Джоан Роулинг о юном волшебнике выпускали с 1997 по 2007 годы. Их перевели на 65 языков, а общий тираж серии превысили 400 миллионов экземпляров.
31 июля отмечали день рождения Гарри Поттера. В 2019 году Роулинг исполняется 54 года, а ее литературному персонажу – 39 лет.
В начале июля началась работа над телесериалом про Поттера. Его планируют запустить на новом стриминговом сервисе студии. Речь идет о приквеле к серии фильмов по книгам Джоан Роулинг. Действие будет происходить в школе магии Хогвартсе и в некоторых европейских странах.
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