В Сети появятся новые книги о мире Гарри Поттера

Британская писательница Джоан Роулинг опубликует в Сети четыре новые книги о волшебном мире Гарри Поттера. Об этом сообщается на сайте Pottermore.
Поклонникам книг писательницы пообещали дать шанс "еще больше углубиться в богатую историю волшебства" вместе с новой серией электронных книг по мотивам выставки в Британской библиотеке и книги "Гарри Поттер: история волшебства". В электронную серию вошли четыре книги, названных в честь уроков в Хогвартсе. По замыслу автора, они расскажут читателям "о традиционном фольклоре и волшебстве, лежащем в основе историй о Гарри Поттере".
В этих небольших изданиях будут собраны заметки и рисунки, ранее опубликованные в книге "Гарри Поттер: история волшебства", а также новые иллюстрации Роэна Дэниела Изона. Первые два издания появятся на сайте уже 27 июня.
Семь книг Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере впервые увидели свет с 1997 по 2007 годы. Их перевели на 65 языков, а общий тираж серии составил более 400 миллионов экземпляров.
Ранее сообщалось, что в 2018 году Джоан Роулинг уступила лидерство в рейтинге самых высокооплачиваемых писателей американскому автору Джеймсу Паттерсону. Он известен серией детективов об инспекторе Алексе Кроссе. Доход Паттерсона оценили в 86 миллионов долларов, тогда как Роулинг, которая переместилась на вторую строчку, заработала 54 миллиона долларов.
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