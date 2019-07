Начались съемки сериала про Гарри Поттера

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Студия Warner Bros. начала работу над телесериалом про Гарри Поттера, который планируется запустить на новом стриминговом сервисе студии.

Речь идет о приквеле к серии фильмов по книгам британской писательницы Джоан Роулинг, сообщает портал News.ru со ссылкой на издание We got it covered.

Действие будет происходить в школе магии Хогвартсе и в некоторых европейских странах. Подробности сюжетной линии пока неизвестны.

Отмечается, что все персонажи новые, а работа находится на начальной стадии. Предполагается, что стриминговый сервис Warner Bros. будет конкурировать с Netflix.

Последний фильм о Гарри Поттере вышел на экраны в 2011 году. Серия состоит из восьми фильмов в жанре фэнтези и занимает третье место в списке самых прибыльных.

Ранее сообщалось, что Роулинг опубликует в Сети четыре новые книги о волшебном мире Гарри Поттера. Первые два издания появились на сайте Pottermore 27 июня.