АСТ объяснило черные полосы вместо текста в книге Карнеро риском наказания за ЛГБТ

Фото: телеграм-канал Ivan Davydov

Часть текста в русском издании книги Роберто Карнеро "Пазолини. Умереть за идеи" закрасили черным, поскольку это было более честным решением, нежели вырезать абзацы. Об этом сообщило издательство АСТ в своем телеграм-канале.

Как отметила компания, такое решение приняли из-за риска наказания по административной статье о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

"Такое решение не является универсальным. Как правило, зарубежные издатели нон-фикшена не соглашаются на сокращения и правки оригинального текста рукописи. Однако в данном случае правообладатель одобрил предложение издательства АСТ", – подчеркивается в сообщении.

О том, что издательство закрасило часть текста, сообщили некоторые телеграм-каналы. По их данным, в книге были закрашены несколько страниц и конкретные предложения, где рассказывается о биографии Пьера Паоло Пазолини.

В АСТ заявили, что подобная практика уже широко используется в российских издательствах.

"Благодаря наличию скрытых фрагментов зарождается перекличка исходного текста с современным контекстом, в котором мы живем здесь и сейчас. Кроме того, книга становится артефактом эпохи, атрибутом перфоманса, художественного высказывания", – говорится в сообщении.

Ранее издательство АСТ приостановило продажу книг "Маленькая жизнь" Ханьи Янагихара и "Песнь Ахилла" Мадлен Миллер. Согласно информации, АСТ получило от Пресненской межрайонной прокуратуры предостережение из-за романов, так как нашла в них признаки ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

