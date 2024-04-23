АСТ остановило продажи двух книг после письма из прокуратуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Издательство АСТ приостановило продажу книг "Маленькая жизнь" Ханьи Янагихара и "Песнь Ахилла" Мадлен Миллер, сообщается в телеграм-канале издательского дома.

По данным издательства, АСТ получило от Пресненской межрайонной прокуратуры предостережение из-за романов, так как нашла в них признаки ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Надзорное ведомство предупредило о недопустимости нарушения требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности, об информации, информационных технологиях и о защите информации в этих книгах.

В итоге продажа этих книг приостановлена до получения полного экспертного заключения.

Ранее издательство АСТ остановило продажи трех книг Владимира Сорокина, Майкла Каннингема и Джеймса Болдуина. В частности, сейчас невозможно купить книги "Наследие", "Дом на краю света" и "Комнату Джованни" и их электронные версии.

В издательстве рассказали, что книги направили на экспертизу экспертного центра при Российском книжном союзе (РКС). Согласно заключению, эти произведения содержат информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством РФ, и в связи с этим должны быть изъяты из продажи.