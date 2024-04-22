Издательство АСТ остановило продажу трех книг Сорокина, Каннингема и Болдуина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Издательство АСТ остановило продажи трех книг Владимира Сорокина, Майкла Каннингема и Джеймса Болдуина, сообщается в телеграм-канале издательской группы.

В частности, сейчас невозможно купить книги "Наследие" Сорокина, "Дом на краю света" Каннингема и "Комнату Джованни" Болдуина и их электронные версии.

По данным СМИ, общественники пожаловались на роман "Наследие", в котором заметили пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и насилия над детьми.

В издательстве рассказали, что книги направили на экспертизу экспертного центра при Российском книжном союзе (РКС). Согласно заключению, эти произведения содержат информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством РФ, и в связи с этим должны быть изъяты из продажи.

Ранее в Госдуму внесли проект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в российских библиотеках. Согласно инициативе, министерство культуры установит порядок формирования перечня книг писателей-иноагентов.

Сейчас в библиотеках свободно размещают книги, созданные лицами, включенными в реестр иностранных агентов или перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Так, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности РФ.

