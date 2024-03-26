Госдума пересмотрит оборот книг авторов-иноагентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Госдуму внесли проект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в российских библиотеках. Законопроект разместили в думской электронной базе.

Согласно инициативе, министерство культуры установит порядок формирования перечня книг писателей-иноагентов. Авторами законопроекта выступили члены комитета Госдумы по культуре, в том числе глава комитета Елена Ямпольская.

Отмечается, что сейчас в библиотеках свободно размещают книги, созданные лицами, включенными в реестр иностранных агентов или перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Так, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности РФ.

"Вследствие этого возникла необходимость введения законодательной нормы, позволяющей ограничивать доступ к таким книгам", – отмечается в пояснительной записке к проекту.

Авторы законопроекта подчеркнули, что министерство культуры также ограничит доступ к книгам, содержащим антироссийскую риторику, в библиотеках ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее юрист Иван Соловьев выдвинул новую меру борьбы с книгами обвиняемых в экстремизме в РФ. Он предложил приостановить продажу печатных изданий до завершения экспертиз, если в отношении автора завели уголовное дело по обвинению в экстремизме.