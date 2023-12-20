Юрист предложил новую меру борьбы с книгами обвиняемых в экстремизме в РФ

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В РФ следует приостановить продажу книг до завершения проведения экспертиз, если в отношении автора было начато уголовное дело по обвинению в экстремизме. С таким предложением выступил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Согласно закону "О противодействии экстремистской деятельности", в стране существует запрет на распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях передачи кому-либо, напомнил эксперт.

"Признание тех или иных информационных материалов экстремистскими означает констатацию того факта, что они нарушают запреты, установленные антиэкстремистским законодательством, и уже в силу этого представляют реальную угрозу правам и свободам человека и гражданина, основам конституционного строя, обеспечению целостности и безопасности Российской Федерации", – цитирует его RT.

Параллельно этому между возбуждением дела, экспертизой и принятием решения судом может пройти достаточно большое количество времени. В этот период книги будут продолжать продаваться и приносить доход в том числе потенциальному экстремисту, указал юрист.

На этом фоне Соловьев предложил дополнить действующее законодательство новой нормой о приостановке продажи литературы тех авторов, в отношении которых было возбуждено уголовное дело об экстремизме. Такое решение поможет ограждению россиян от потенциально вредных и опасных произведений, считает юрист.

Вместе с тем он добавил, что подобная мера послужит действенной профилактикой против совершения возможных провокаций.

Ранее стало известно, что Росфинмониторинг включил писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили, внесен в реестр террористов и экстремистов) в перечень террористов и экстремистов. По данным СМИ, правоохранители в этот же день возбудили против него уголовное дело о публичном оправдании терроризма и за распространение фейков о российской армии.

Поводом для этого послужила ситуация, когда Акунин в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом назвал попытки ударов украинских дронов по российским городам оправданными.