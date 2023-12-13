Писатель Акунин в разговоре с пранкерами признался, что Киев не добьется военной победы

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Российский писатель Борис Акунин в разговорах с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что Киев не добьется победы в спецоперации. Об этом пранкеры сообщили в своем телеграм-канале.

В беседах с Акуниным они представились президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры Александром Ткаченко. Отвечая на вопрос о видении развития украинского конфликта, писатель сообщил, что энтузиазм у поддерживающих власти страны угас.

"Мы все как некое сословие деморализованы и демотивированы этим. В начале был большой энтузиазм, все кинулись помогать Украине. Потом каждый получил тапком по носу и, хлюпая, уполз в свою нору", – рассказал Акунин.

Еще литератор назвал попытки ударов беспилотников ВСУ по российским городам оправданными.

"Это не вызывает протеста ни у кого из нас, мы очень хорошо это понимаем. Это ваше решение, и вы имеете право абсолютно на все", – подчеркнул Акунин.

Кроме того, в разговоре Акунин признал, что украинская пропаганда работает неэффективно. Писатель предложил склонять военнослужащих РФ к предательству программами помощи релокации дезертирам из российской армии.

Ранее Акунина предложили признать иностранным агентом. Такой запрос отправили министру юстиции РФ Константину Чуйченко.

Как рассказала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, у Акунина антироссийская позиция и он не должен получать деньги за продажу произведений на территории России.