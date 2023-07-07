Писателя Бориса Акунина попросили признать иноагентом

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Писателя Бориса Акунина предложили признать иноагентом. Соответствующий запрос зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко отправила министру юстиции РФ Константину Чуйченко.

"Считаю, что Акунин как публичное лицо с явной антироссийской позицией должен быть также признан Минюстом иностранным агентом", – написала она в своем телеграм-канале.

Занко уточнила, что в одном из театров Санкт-Петербурга ставят спектакль по произведению писателя, хотя он живет за границей и является членом "Настоящей России". Организация, по ее словам, выступала за изменение конституционного строя, призывала к борьбе с властями и собирала средства для Украины.

Зампред считает, что у Акунина антироссийская позиция и он не должен получать деньги за продажу произведений в РФ.

Ранее поэтессу Веру Полозкову призвали внести в перечень иноагентов и проверить ее слова на предмет нарушения статей российского Уголовного кодекса. Причиной этого стало интервью Полозковой, в котором она рассказывает, как отреагировала на подрыв машины Захара Прилепина.

До этого в Генрокуратуру РФ поступило обращение с требованием проверить певца и продюсера Валерия Меладзе на предмет финансирования деятельности Вооруженных сил Украины. Его направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который заявил, что Меладзе неоднократно критиковал принятые государственными органами и президентом России решения в отношении СВО.

Госдума внесет поправки в законодательство об иноагентах