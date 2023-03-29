Генпрокуратуру призвали проверить Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В Генеральную прокуратуру РФ поступило обращение с требованием проверить певца и продюсера Валерия Меладзе на предмет финансирования деятельности Вооруженных сил Украины, сообщает RT.

Обращение направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он подчеркнул, что долгое время следит за деятельностью и высказываниями артиста. Бородин отметил, что Меладзе неоднократно критиковал принятые государственными органами и президентом России решения в отношении СВО.

По его словам, сейчас гастрольная деятельность певца на территории России ограничена, но он дает концерты за рубежом. Также автор обращения напомнил об инциденте на новогоднем корпоративе в Дубае, когда Меладзе поддержал националистический лозунг Украины.

"У многих граждан возник вопрос, не идут ли заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае денежные средства на поддержку Вооруженных сил Украины", – заявил Бородин.

Ранее сообщалось, что Меладзе могут признать иноагентом. Главной причиной является распространившееся в Сети видео, на котором певец во время вечеринки в Дубае ответил на националистический лозунг, произнесенный одним из зрителей.

До этого певец прокомментировал инцидент. Он заявил, что находится "вне политики", и выразил надежду на то, что между близкими народами России и Украины установится согласие.

Недавно концерты Меладзе, которые были запланированы в Новосибирске, Барнауле и Кемерове на апрель, отменили. Концертные площадки заявляли либо об отмене мероприятия, либо говорили о том, что никаких концертов не было запланировано изначально.

Концерты Валерия Меладзе отменили в трех сибирских городах

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