Певица Наргиз в разговоре с пранкерами призналась, что спонсировала ВСУ

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Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили певице Наргиз от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко, во время разговора она назвала себя патриоткой США и призналась, что спонсировала ВСУ. Об этом дуэт сообщил в своем телеграм-канале.

Во время пранка артистка назвала конфликт с Россией ее "личной войной", от которой она "приболела психически". По словам пранкеров, певица рассказала, как попала на шоу "Голос" и страдала, живя в Москве.

Уточняется, что виноватым в этом она считает своего бывшего продюсера Максима Фадеева, который якобы "до сих пор строит ей козни по всему миру". Кроме того, женщина показала татуировку с трезубцем на руке и отметила, что планирует набить тату со Степаном Бандерой, несмотря на свои еврейские корни.

Ранее певец Эдуард Шарлот в разговоре с Вованом и Лексусом согласился уехать на Украину в чемодане. Беседу с ним они провели от имени украинского президента Владимира Зеленского.

До этого пранкеры, представившись африканским политиком, поговорили с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Она заявила, что страна готова оказать помощь Киеву в вопросе поставок зерна.

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