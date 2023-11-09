Пранкеры Вован и Лексус обсудили с премьером Эстонии помощь Киеву с зерном

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Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов), представившись африканским политиком, поговорили с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Она заявила, что страна готова оказать помощь Киеву в вопросе поставок зерна, сообщает RT.

Как отметила Каллас, Эстония сама выступила с таким предложением. При этом премьер Эстонии в разговоре с пранкерами настойчиво предлагала наиболее дорогой вариант транзита зерна – через эстонские порты.

"Мы можем помочь, чтобы украинское зерно проходило через наши порты, а это примерно дополнительное увеличение объема на 25%", – отметила премьер-министр.

Каллас надеется, что Евросоюз заплатит за расходы в связи с ростом объема поставок.

Ранее пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая приняла их за высокопоставленного африканского чиновника. Она рассказала им, что европейские страны устали от ситуации вокруг Украины и хотят найти выход. При этом этот выход якобы должен быть приемлем для обеих сторон, не нарушая международное право.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте осудил Мелони за разговор с российскими пранкерами. Конте считает, что она совершила провал "планетарного" масштаба, раскрыв правду, которую никогда не говорила итальянцам.

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