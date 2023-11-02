Экс-премьер Италии назвал провалом разговор Мелони с российскими пранкерами

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Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте осудил нынешнюю главу правительства Джорджу Мелони за разговор с российскими пранкерами, которых она приняла за высокопоставленного африканского представителя, сообщает RT.

Конте считает, что Мелони совершила провал "планетарного" масштаба, раскрыв правду, которую никогда не говорила итальянцам.

По его словам, нынешний премьер продолжает отправлять оружие Украине и преследовать военную эскалацию, но при этом говорит о необходимости найти выход, который защитит интересы обеих сторон.

Вместе с этим, добавил Конте, Мелони признает, что еще не нашла в себе смелости выставить на обсуждение другую позицию Италии, которая предложит решение путем переговоров.

"За эту трусость, однако, расплачиваются итальянцы, европейцы, но прежде всего жертвы этой войны, число которых, к сожалению, продолжает расти", – заключил он.

1 ноября пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с премьер-министром Италии Джорджой Мелони, которая приняла их за высокопоставленного африканского чиновника.

Она рассказала им, что европейские страны устали от ситуации вокруг Украины и хотят найти выход. При этом этот выход должен быть приемлем для обеих сторон, не нарушая международное право.

Мелони добавила, что имеет представление о том, как существующие противоречия между Москвой и Киевом можно было бы разрешить, при этом она ждет подходящего момента, чтобы попытаться представить свои соображения.

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