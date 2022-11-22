Президент Польши обсудил с пранкерами падение ракеты

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Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, больше известные как Вован и Лексус, решили узнать мнение президента Польши Анджея Дуды относительно падения ракеты на территории страны 15 ноября, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Пранкеры позвонили польскому лидеру от имени президента Франции Эммануэля Макрона. Дуда во время разговора заявил, что не знает точно, кто запустил ракету, и не готов обвинять в этом Россию. Также он сообщил, что с подобными обвинениями не собирается выступать даже Джо Байден, с которым Дуда говорил сразу после инцидента.

В то же время, по словам польского лидера, Владимир Зеленский уверен, что это была российская ракета, которую запустили ВС России, и что запуском украинской ракеты это быть не может. При этом Дуда, как он сам признался Макрону, не верит украинскому коллеге. Также он заявил, что не обвиняет Россию и не хочет с ней войны.

15 ноября в районе польского села Пшеводув, расположенного недалеко от границы с Украиной, упала ракета. Погибли два человека.

Сначала в Варшаве утверждали, что в случившемся виновата Москва, однако позже президент Польши Анджей Дуда признал, что с высокой вероятностью снаряд был выпущен украинской системой ПВО.

В министерстве обороны РФ подчеркнули, что Россия не совершала ударов вблизи украинско-польской границы. В ведомстве назвали этот инцидент преднамеренной провокацией, направленной на усиление эскалации.



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