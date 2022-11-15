15 ноября, 22:26Происшествия
При падении ракет на территории Польши скончались два человека – СМИ
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
Неофициальные источники рассказали о смерти двух человек после падения ракет на территории Польши, передает радиостанция ZET.
До этого польская радиостанция сообщала, что в Польше упали две ракеты – в Люблинском воеводстве недалеко от границы с Украиной.
Премьер-министр государства Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне. Информацией об этом поделился пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.
"В связи со сложившейся кризисной ситуацией, премьер Матеуш Моравецкий при взаимодействии с президентом Анджеем Дудой решили созвать встречу в Бюро национальной безопасности с членами комитета по вопросам безопасности и обороны", – рассказал Мюллер.
По его словам, после проведения собрания в прессу направят всю ту информацию, которую можно будет придать огласке. До этого момента Мюллер призвал журналистское сообщество не распространять неофициальные данные.
Сейчас на месте падения ракет работают сотрудники полиции, прокуратуры и армии. По неподтвержденным данным, в воздух поднимали истребители.
"Мы получили информацию о взрыве в сушилке зерна. По приезде подтвердилось произошедшее. Два человека умерли на месте", - поделился пресс-секретарь местной пожарной охраны Марчин Лебедович.
Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету "Точка-У" над Валуйками Белгородской области. В результате погиб один человек, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
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