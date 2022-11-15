При падении ракет на территории Польши скончались два человека – СМИ

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Неофициальные источники рассказали о смерти двух человек после падения ракет на территории Польши, передает радиостанция ZET.

До этого польская радиостанция сообщала, что в Польше упали две ракеты – в Люблинском воеводстве недалеко от границы с Украиной.

Премьер-министр государства Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне. Информацией об этом поделился пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.

"В связи со сложившейся кризисной ситуацией, премьер Матеуш Моравецкий при взаимодействии с президентом Анджеем Дудой решили созвать встречу в Бюро национальной безопасности с членами комитета по вопросам безопасности и обороны", – рассказал Мюллер.

По его словам, после проведения собрания в прессу направят всю ту информацию, которую можно будет придать огласке. До этого момента Мюллер призвал журналистское сообщество не распространять неофициальные данные.

Сейчас на месте падения ракет работают сотрудники полиции, прокуратуры и армии. По неподтвержденным данным, в воздух поднимали истребители.

"Мы получили информацию о взрыве в сушилке зерна. По приезде подтвердилось произошедшее. Два человека умерли на месте", - поделился пресс-секретарь местной пожарной охраны Марчин Лебедович.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету "Точка-У" над Валуйками Белгородской области. В результате погиб один человек, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

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