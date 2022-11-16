Падение ракеты в Польше еще не говорит о нападении на страну – Дуда

Фото: AP/Jason DeCrow

Нет ничего, что позволило бы назвать падение ракеты в Польше атакой на страну. Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда.

По его словам, падение снаряда не было преднамеренным, кроме того, он изначально не был нацелен на Польшу. Поэтому, отмечает президент, говорить о нападении на страну не приходится.

Кроме того, политик заявил о высокой вероятности того, что упавший снаряд принадлежал Украине и был запущен во время работы ее систем ПВО. Доказательств того, что ракета была российской у Варшавы нет, подчеркнул он.

Накануне ракета упала в районе польского села Пшеводув вблизи к границе с Украиной. В результате погибли два человека.

Изначально польские власти обвинили в случившемся Россию. Позже президент США Джо Байден заявил об отсутствии доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной.

В Минобороны РФ случившееся назвали преднамеренной провокацией, направленной на усиление эскалации.



Польские снимки обломков ракеты в Пшеводуве свидетельствуют, что это С-300 Украины – МО РФ

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