Польша потребовала созыва Совета НАТО

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Польша потребовала созвать Совет НАТО согласно четвертой статье основного договора. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто со ссылкой на своего коллегу Збигнева Рау, передает РИА Новости.

По его словам, эта статья говорит о том, что член Альянса может созвать консультацию с другими членами НАТО, если он чувствует угрозу своей территориальной целостности или суверенитету.

Вместе с тем Сийярто подчеркнул, что речи о применении пятой статьи, согласно которой нападение на одну сторону будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО, не идет.

Ранее в Минобороны России заявили, что снимки обломков ракеты, упавшей в Польше, идентифицированы как элементы украинской зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300. Все обвинения в адрес Москвы министерство назвало провокациями.

Ракета упала на территорию Пшеводув в Польше накануне. По словам пресс-секретаря местной пожарной охраны Марчина Лебедовича, снаряд попал в сушилку зерна. В результате погибли два человека.

Президент республики Анджей Дуда заявил, что точных данных о том, кто выпустил ракету, нет. При этом он назвал вероятной версию о том, что снаряд принадлежит России. Однако министерство обороны РФ назвало эти обвинения намеренной провокацией для усиления эскалации. Там добавили, что ВС РФ не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской границы.



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