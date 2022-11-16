Шесть стран НАТО пришли к выводу, что упавшая в Польше ракета не принадлежит РФ – Эрдоган

Фото: kremlin.ru

Шесть стран НАТО пришли к выводу, что упавшая на территории Польши ракета не принадлежит России. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чьи слова приводит ТАСС.

По словам политика, эти государства высказали мнение, что могла произойти техническая ошибка. Эрдогану об этом якобы рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Вместе с тем президент Турции выступил за проведение подробного расследования.

Ракета упала на территорию Пшеводув в Польше накануне. По словам пресс-секретаря местной пожарной охраны Марчина Лебедовича, снаряд попал в сушилку зерна. В результате погибли два человека.

Президент республики Анджей Дуда заявил, что точных данных о том, кто выпустил ракету, нет. При этом он назвал вероятной версию о том, что снаряд принадлежит России. Однако министерство обороны РФ назвало эти обвинения намеренной провокацией для усиления эскалации. Там добавили, что ВС РФ не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской границы.



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