ЧП в Польше является попыткой спровоцировать прямое столкновение РФ и НАТО – Полянский

Фото: телеграм-канал Mash

Происшествие с ракетой в Польше является попыткой вызвать непосредственное столкновение РФ и Североатлантического альянса. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Налицо попытка спровоцировать прямое военное столкновение НАТО и России со всеми вытекающими для всего мира последствиями", – заявил он в своем телеграм-канале.

Полянский также подчеркнул, что факты все яснее начинают указывать на непричастность России к попаданию ракет на территорию другого государства.

"Еще один факт – немедленная истерика киевского режима и призывы наказать Россию. С готовностью подхваченная давно уже обезумевшими от русофобии поляками", – указал постпред.

По его словам, данное происшествие будет в центре внимания на заседании Совета безопасности по Украине в среду, 16 ноября.

Инцидент с ракетой произошел во вторник вечером, 15 ноября. Как сообщала радиостанция ZET, на территорию Пшеводув упало две ракеты. По данным пресс-секретаря местной пожарной охраны Марчина Лебедовича, снаряд попал в сушилку зерна. В результате ЧП погибли два человека.

Польский лидер Анджей Дуда, в свою очередь, заявил, что конкретных данных о том, кто выпустил ракету, нет. При этом он назвал возможной версию о том, что снаряд принадлежит РФ. Российское военное ведомство сочло такие обвинения намеренной провокацией для обострения конфликта. В Минобороны подчеркнули, что российская армия не наносила ударов по целям вблизи украинско-польской границы.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!