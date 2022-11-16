Трамп заявил, что упавшая на территории Польши ракета прилетела из РФ

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Ракета, упавшая на территории населенного пункта Пшеводув в Польше, вероятно, была выпущена из России. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом экс-американский лидер добавил, что ракета упала в 50 милях (примерно 80 километров) от границы с Украиной.

О падении ракеты стало известно накануне поздно вечером. По данным радиостанции ZET, на территорию Пшеводув упало две ракеты. Пресс-секретарь местной пожарной охраны Марчин Лебедович рассказал, что снаряд попал в сушилку зерна. В результате погибли два человека.

Президент республики Анджей Дуда заявил, что точных данных о том, кто выпустил ракету, нет. При этом он назвал вероятной версию о том, что снаряд принадлежит России. В свою очередь министерство обороны РФ назвало эти обвинения намеренной провокацией для усиления эскалации. Там добавили, что ВС РФ не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской границы.



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