Упавшая в Польше ракета была украинской – СМИ

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Упавшая на территории Польши ракета была выпущена украинской стороной, чтобы сбить российский снаряд. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в американской администрации.

"Первоначальные данные указывают на то, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими силам по приближающейся российской ракете", – говорится в сообщении.

Между тем агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец пишет, что Париж призывает к осторожности в вопросе определения происхождения ракеты, упавшей в Польше. Дело в том, что разные страны могут использовать одинаковые типы вооружений.

Накануне радиостанция ZET сообщала, о падении в Польше двух ракет. Это произошло в Люблинском воеводстве недалеко от границы с Украиной. Позже речь шла уже только об одной ракете. По некоторым данным, в результате падения погибли два человека.

В МИД Польши утверждают, что упавшая ракета была российского производства. Президент страны также этого не исключает, однако в то же время отмечает отсутствие точных данных. По его словам, сейчас идет расследование инцидента.

В свою очередь Минобороны РФ информацию о падении ракет на территории Польши считает преднамеренной провокацией для усиления эскалации. В ведомстве подчеркнули, что российской стороной никаких ударов вблизи украинско-польской границы не наносилось.



Минобороны РФ посчитало провокацией сообщения польских СМИ о падении ракет

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