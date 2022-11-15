Пентагон не подтвердил сообщения об отношении РФ к ракетам, упавших в Польше

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Министерство обороны Соединенных Штатов не подтвердило сообщения о якобы имевшем место падении ракет РФ на территории Польши, передает ТАСС.

Во время брифинга для журналистов пресс-секретарь Пентагона, генерал ВВС США Патрик Райдер поделился, что Штаты получили информацию из СМИ о падении ракет.

"Я могу сказать, что на данный момент у нас нет никакой информации, подтверждающей эти сообщения, и мы продолжаем изучать эту ситуацию", – поделился он.

Райдер заверил, что Пентагон обязательно поделится теми или иными сведениями, когда они появятся.

До этого радиостанция ZET сообщала, что в Польше упали две ракеты – в Люблинском воеводстве недалеко от границы с Украиной. Неофициальные источники рассказали о смерти двух человек в результате обрушения.

Премьер-министр государства Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне. До его окончания представители Польши попросили воздержаться от распространения ложной информации.

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