В МИД Польши заявили, что на востоке страны упала ракета российского производства

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Министерство иностранных дел Польши утверждает, что на востоке страны упала ракета российского производства, передает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Также министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла РФ в МИД и потребовал немедленных подробных объяснений.

Ранее радиостанция ZET сообщала, что в Польше упали две ракеты – в Люблинском воеводстве недалеко от границы с Украиной. Источники рассказали о смерти двух человек в результате обрушения.

Позже в СМИ распространилась информация, что ракеты якобы могут принадлежать российской стороне. В Пентагоне данные сообщения не подтвердили. Американское ведомство заверило, что поделится всеми сведениями, когда они появятся.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне. До его окончания представители страны попросили журналистов не распространять непроверенную информацию.

Также сообщалось, что боевая готовность некоторых воинских частей повышена в Польше. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер пояснил, что решено повысить боевую готовность некоторых военных боевых единиц на территории Польши и повысить боевую готовность некоторых подразделений других силовых структур.

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