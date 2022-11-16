Самолет НАТО отследил ракету, попавшую на территорию Польши – СМИ

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Самолет НАТО, находившийся в воздушном пространстве Польши, отследил ракету, которая попала на ее территорию, сообщает телеканал CNN со ссылкой на военного чиновника НАТО.

По его словам, разведданные с радарными метками были предоставлены НАТО и Польше. Он не пояснил, кто пустил ракету и откуда.

Ранее радиостанция ZET сообщала, что в Польше упали две ракеты. Это произошло в Люблинском воеводстве недалеко от границы с Украиной. Источники рассказали о смерти двух человек в результате обрушения.

Президент Польши заявил, что нет точных данных о том, кто выпустил ракету, упавшую на востоке республики. Он добавил, что ведутся следственные мероприятия. По его словам, вероятнее всего, это была ракета российского производства. Он добавил, что ничто не указывает на то, чтобы какие-либо события такого типа должны и дальше происходить.

Также сообщалось, что боевая готовность некоторых воинских частей повышена в Польше. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер пояснил, что решено повысить боевую готовность некоторых военных боевых единиц на территории Польши и повысить боевую готовность некоторых подразделений других силовых структур.



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