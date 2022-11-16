Президент Польши назвал падение ракеты на востоке страны единичным случаем

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Власти Польши считают взрыв ракеты на востоке страны единичным случаем, который не должен повториться. Об этом заявил президент Анджей Дуда.

По его словам, ничто не указывает на то, чтобы какие-либо события такого типа должны и дальше происходить, передает ТАСС.

Ранее радиостанция ZET сообщала, что в Польше упали две ракеты – в Люблинском воеводстве недалеко от границы с Украиной. Источники рассказали о смерти двух человек в результате обрушения.

Позже в СМИ распространилась информация, что ракеты якобы могут принадлежать российской стороне. В Пентагоне данные сообщения не подтвердили. Американское ведомство заверило, что поделится всеми сведениями, когда они появятся.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне. До его окончания представители страны попросили журналистов не распространять непроверенную информацию.

Также сообщалось, что боевая готовность некоторых воинских частей повышена в Польше. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер пояснил, что решено повысить боевую готовность некоторых военных боевых единиц на территории Польши и повысить боевую готовность некоторых подразделений других силовых структур.

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