Запад "сквозь зубы" признает принадлежность Украине упавшей в Польше ракеты – Косачев

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Страны Запада "сквозь зубы" признают, что обломки упавшей на территории Польши ракеты принадлежат Украине, но продолжают говорить об укреплении НАТО. Об этом в своем телеграм-канале написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Сквозь зубы западники признают, что обломки – от двух украинских С-300 (а это ПВО!), но что НАТО в лице Польши и других восточноевропейских новобранцев все равно в опасности, что нужно крепить коллективную оборону, крепить НАТО", – написал Косачев.

Он добавил, что Альянс по-прежнему говорит о необходимости оказания помощи Украине, включая поставку более современного ПВО и других систем наступления. Вместе с тем сенатор усомнился, что у НАТО есть такие системы.

Косачев также привел слова президента Украины Владимира Зеленского, который призвал "поставить террориста на место". Украинский лидер добавил, что чем дольше Москва чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, кого могут достать ее ракеты. Зеленский назвал произошедшее ударом по коллективной безопасности и существенной эскалацией. Он также призвал начать действовать.

"Запомните эти слова, сказанные вечером, и наложите их на выяснявшуюся утром реальность. Это слова безответственного провокатора, использующего любую возможность, чтобы втянуть в конфликт третьи страны, начиная от США и НАТО, заканчивая соседними Молдавией и даже Белоруссией", – подчеркнул Косачев.

Сенатор подчеркнул, что это уже слова не президента, а "человека в зеленой майке". Косачев сказал, что Зеленский несет такую взрывоопасную чушь, что от нее открещиваются США и НАТО.

Он также выразил мнение, что Зеленского держат на месте, чтобы при удобном случае говорить об угрозе для НАТО со стороны РФ и необходимости укрепления коллективной безопасности.

"Так крупно он еще не ошибался. Так огнеопасно он до сих пор не зажигал. Но и это ему спишут. Зеленая майка как символ вседозволенности, безответственности и безнаказанности", – заключил сенатор.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал ему, будто шесть стран Североатлантического альянса не связывают упавшую в Польше ракету с Россией. По его словам, они высказали мнение, что могла произойти техническая ошибка.

Ракета упала на территорию Пшеводув в Польше накануне. По словам пресс-секретаря местной пожарной охраны Марчина Лебедовича, снаряд попал в сушилку зерна. В результате погибли два человека.

Президент республики Анджей Дуда заявил, что точных данных о том, кто выпустил ракету, нет. При этом он назвал вероятной версию о том, что снаряд принадлежит России. Однако министерство обороны РФ назвало эти обвинения намеренной провокацией для усиления эскалации. Там добавили, что ВС РФ не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской границы.



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