Предварительные данные оспаривают, что ракета, упавшая в Польше, выпущена из РФ – Байден

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Предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России, заявил президент США Джо Байден.

"Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России", – передает ТАСС слова американского лидера.

Он добавил, что США и НАТО поддержат расследование взрыва на востоке Польши. По итогам разбора инцидента Запад коллективно определит, какие дальнейшие шаги следует предпринимать.

Ранее радиостанция ZET сообщала, что в Польше упали две ракеты – в Люблинском воеводстве недалеко от границы с Украиной. Источники рассказали о смерти двух человек в результате обрушения.

Президент Польши заявил, что нет точных данных о том, кто выпустил ракету, упавшую на востоке республики. Он добавил, что ведутся следственные мероприятия. По его словам, вероятнее всего, это была ракета российского производства. Он добавил, что ничто не указывает на то, чтобы какие-либо события такого типа должны и дальше происходить.

Также сообщалось, что боевая готовность некоторых воинских частей повышена в Польше. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер пояснил, что решено повысить боевую готовность некоторых военных боевых единиц на территории Польши и повысить боевую готовность некоторых подразделений других силовых структур.

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