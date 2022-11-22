В ФРГ признали проблемы в европейской системе ПВО после ЧП в Польше

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Падение украинской ракеты в Польше обнажило проблемы в европейской системе противовоздушной обороны, заявила глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт.

"Мы можем и должны совершенствоваться во всех областях, особенно в сфере ПВО. В этой области в Европе есть пробелы. Мы не только выявляем, какие бреши есть у нас в противовоздушной обороне, но и действуем", – сказала она в интервью газете Rheinische Post.

Она также упомянула единую систему ПВО European Sky Shield, которую в августе этого года предложил создать канцлер Германии Олаф Шольц.

15 ноября в районе польского села Пшеводув, расположенного недалеко от границы с Украиной, упала ракета. В результате происшествия погибли два человека.

Сначала в Варшаве утверждали, что в случившемся виновата Россия, однако позже президент Польши Анджей Дуда признал, что, с высокой вероятностью, снаряд был выпущен украинской системой ПВО.

В министерстве обороны России подчеркнули, что РФ не совершала ударов вблизи украинско-польской границы. В ведомстве расценили данный инцидент как преднамеренную провокацию, направленную на усиление эскалации.



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