Раскрыт главный страх Зеленского из-за инцидента в Польше

Фото: ТАСС/Presidential Office of Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в инциденте с ракетой в Польше, потому что боится лишиться поддержки западных стран, заявил преподаватель Датской военной академии Йорген Медом Стаун. Об этом сообщает телеканал TV2.

Он отметил, что своими заявлениями украинский лидер "поставил на карту мировое доверие".

"Наверное, в будущем к заявлениям украинского президента следует подходить осмотрительнее – по крайней мере, до тех пор, пока не будут установлены факты", – заявил Стаун.

По его словам, переживания украинской власти связаны с тем, что Запад может свернуть свою поддержку и лишить Киев помощи.

"Поэтому Зеленский и стоит на своем", – добавил эксперт.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан попросил украинскую сторону более тщательно подбирать слова в сторону ЧП в Польше после того, как Владимир Зеленский обвинил в нем Россию.

Инцидент произошел 15 ноября, тогда снаряд упал в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной. Из-за ЧП погибли два человека.

Сначала польские власти заявили, что в произошедшем виновата российская сторона. Однако после этого президент Польши Анджей Дуда поделился, что существует вероятность того, что снаряд был выпущен системой ПВО Украины.

Между тем власти России попросили Варшаву остановить все антироссийские спекуляции по данной теме.

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