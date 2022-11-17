Вашингтон попросил Киев следить за словами после ЧП в Польше – СМИ

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Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан попросил украинскую сторону более тщательно подбирать слова в сторону ЧП в Польше после того, как Владимир Зеленский обвинил в нем Россию. Об этом сообщает CNN со ссылкой на инсайдера.

По данным издания, Салливан сразу после слов Зеленского позвонил ему в офис и попросил политика более осторожно выбирать выражения о данном происшествии.

Как отмечается в материале, звонок был сделан примерно через час после того, как появилась информация о ЧП.

Инцидент произошел 15 ноября, тогда снаряд упал в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной. Из-за ЧП погибли два человека.

Сначала польские власти заявили, что в произошедшем виновата российская сторона. Однако после этого президент Польши Анджей Дуда поделился, что существует вероятность того, что снаряд был выпущен системой ПВО Украины.

Между тем власти России попросили Варшаву остановить все антироссийские спекуляции по данной теме.

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