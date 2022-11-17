Дипломат из страны НАТО заявил о разрушении доверия блока к Украине – СМИ

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Падение ракеты в Польше посеяло серьезные разногласия и недоверие в отношениях между Западом и Киевом, поскольку президент Украины Владимир Зеленский утверждает о непричастности украинской стороны к инциденту. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на дипломата одного из государств Североатлантического альянса.

"Это становится смешным. Украинцы разрушают доверие к ним. Никто не обвиняет Украину, и они открыто лгут. Это более разрушительно, чем ракета", – сказал он.

Дипломат отметил, что, по данным НАТО, Польши и США, упавший снаряд был выпущен украинской ПВО, однако Зеленский настаивает, что эти выводы ошибочны, и подчеркивает, что не имеет сомнений в том, что ракета не была украинской.

Вечером 15 ноября ракета упала в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной. В результате погибли два человека.

Изначально польские власти обвинили в происшествии российскую сторону. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда указал на высокую вероятность того, что снаряд был выпущен украинской системой ПВО.



Страны НАТО отреагировали на ситуацию с упавшими ракетами в Польше

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